Liverpool, Klopp: «Infortunio Alisson, fuori diverse settimane»

Jurgen Klopp torna sull’infortunio di Alisson, portiere del Liverpool recentemente infortunatosi contro il Norwich.

Ecco le parole del tecnico dei Reds sull’estremo difensore brasiliano riportate da Gianlucadimarzio.com: «Alisson starà fuori diverse settimane. Sei settimane per recuperarlo? Non lo so, voglio capire come reagirà visto che non ha mai subito un infortunio del genere in carriera». I campioni d’Europa dovranno fare a meno di lui, ovviamente, per l’incrocio col Chelsea in Supercoppa.