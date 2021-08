Liverpool, Klopp: «Non sono il Papa del calcio» – VIDEO

Jurgen Klopp risponde così a un giornalista che gli chiede un parere sulle direzioni arbitrali: le parole del tecnico dei Reds

«Avete visto quei contrasti di Barnes e Wood con Virgil e Joel, non sono sicuro al 100% che stiamo andando nella giusta direzione con questo tipo di decisioni. Sembra quasi che stiamo tornando indietro di 10 o 15 anni, dicendo ‘questo è il calcio che vogliamo vedere’. Ma è troppo pericoloso. Non puoi giudicare bene la situazione, diciamo che le regole sono quelle che sono ma non ne sono sicuro. Sento dire che vogliamo lasciar scorrere il gioco, ma va sempre a finire così, che succedono situazioni del genere. Noi dobbiamo abituarci a cose del genere, ma penso che vadano ripensate. Il messaggio adesso è quello di lasciar giocare, ma non è che si capisca molto quello che vuol dire. Non sono sicuro, sono d’accordo con le decisioni che vanno a favore della squadra che attacca, come nel caso del fuorigioco, ma dobbiamo continuare a proteggere i calciatori. Questo non possiamo negarlo, non possiamo dire ‘questo è un contrasto, mi piace vedere cose del genere”. Se vi piacciono cose del genere guardatevi il wrestling».