Liverpool Milan, Reds superiori: Klopp rifila 4 gol a Pioli

Il Milan perde 4-1 l’amichevole invernale contro il Liverpool. Ecco tutti i marcatori del match di oggi pomeriggio

Alle 16.30 è andata in scena l’amichevole tra Liverpool e Milan. I Reds hanno letteralmente dominato la partita rifilando 4 reti alla squadra di Pioli.

Per i ragazzi di Klopp sono andati a segno Salah, Thiago Alcantara e Nunez (doppietta). Per i rossoneri, invece, è andato in gol Saelemaekers.

