Liverpool, nuovo scivolone: i Reds cadono anche con il Nottingham Forest

Liverpool, nuovo scivolone per i Reds che perdono anche contro il Nottingham Forest: altro passo falso per la squadra di Klopp

Nuovo passo falso del Liverpool che viene sconfitto anche dal Nottingham Forest per mano di una rete di Awoniyi ad inizio ripresa.

Per la squadra di Jurgen Klopp è la terza sconfitta in dieci partite di campionato che, con 4 successi e 3 pareggi, fa stazionare i Reds soltanto al settimo posto in classifica.