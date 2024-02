Liverpool, Xabi Alonso il preferito, ma c’è un piano B

Il Liverpool pensa a Xabi Alonso per la panchina dopo l’addio di Klopp, ma la dirigenza studia anche un piano B

Il Liverpool progetta il futuro dopo l’annuncio di Jurgen Klopp, che lascerà il club a giugno. Il primo obiettivo dei Reds è Xabi Alonso: il tecnico spagnolo sta guidando il Bayer Leverkusen in vetta alla Bundesliga, e nel suo contratto c’è una clausola rescissoria a favore delle squadre per cui ha giocato, tra cui anche gli inglesi.

Su Xabi Alonso però, come riportato dal Daily Mail, c’è forte anche l’interesse del Bayern Monaco – altro club in cui ha giocato – e per questo motivo i Reds non si limitano al solo Xabi. Il piano B prevede anche Julian Nagelsmann, ct della Germania, e Ruben Amorim dello Sporting Lisbona.