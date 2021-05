Liverpool, primo rinforzo per la nuova stagione a un passo: accordo per Konate

Il Liverpool si prepara a mettere a segno il primo di calciomercato per la prossima stagione: Ibrahima Konate del Lipsia

Viste le tante difficoltà di questa stagione in difesa, acuite anche dal grave infortunio di Virgil van Dijk, il Liverpool sta già lavorando per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da TalkSport, i Reds sarebbero a un passo dal primo acquisto. Sarebbe infatti stato raggiunto l’accordo con Ibrahima Konate, centrale di 21 anni del Lipsia, pronto a firmare un contratto di cinque anni con il Liverpool.