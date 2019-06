Liverpool, regalo di lusso dopo la Champions: cover d’oro per tutti – FOTO

Regalo da campioni per i giocatori del Liverpool dopo la vittoria della Champions League: cover d’oro 24k per tutti i calciatori- FOTO

La vittoria della Champions League ha certamente impreziosito il palmares dei giocatori del Liverpool.

Per ringraziare i campioni europei, il club inglese, in collaborazione con iDesignGold, ha regalato ad ogni simbolo membro della squadra (più Klopp) una cover per il telefono in oro puro, 24 carati.