Il Liverpool potrebbe cedere Momo Salah in estate. L’attaccante egiziano potrebbe andare via per 200 milioni di euro

Mohamed Salah via da Liverpool dopo la conquista della Champions? Non si placano le voci sul futuro dell’esterno d’attacco egiziano che potrebbe salutare Anfield dopo la vittoria in Europa.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da As, il Liverpool vorrebbe cedere l’ex Roma a causa dei rapporti non idilliaci tra Salah e Klopp, con un grande diverbio che ci sarebbe stato tra i due nel corso di questa stagione. I Reds però vogliono 200 milioni.