Liverpool, Trent Alexander Arnold vittima di stalking

Liverpool, il terzino Trent Alexander Arnold vittima di stalking: lettere e visite indesiderate a casa e molestie ai famigliari

Trent Alexander Arnold è vittima di stalking: come riportato dal Sun, il terzino del Liverpool ha denunciato una donna per molestie. Quest’ultima avrebbe mandato delle missive oscene, arrivando a presentarsi alla porta di casa del terzino dei Reds, seguendolo anche in giro.

Il giocatore ha deciso di assumere un servizio di sorveglianza per se e la sua famiglia, anch’essa vittima di messaggi indesiderati dalla parte della stalker.