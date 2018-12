Torino, problema Ljajic: crisi economica per il Besiktas, in dubbio il riscatto

Grane in arrivo per il Torino. Il Besiktas potrebbe non riscattare Adem Ljajic per problemi finanziari: pronta la causa?

Adem Ljajic ha lasciato il Torino durante la sessione estiva del calciomercato per firmare con il Besiktas. Il giocatore, dopo l’arrivo di Zaza e dello stesso Soriano, ha dimostrato di non voler puntare su di lui. Mazzarri e i granata hanno fatto altre scelte, il giocatore, che voleva giocare di più, si è adeguato e ha trovato un accordo con il Besiktas. Il club turco lo ha ingaggiato con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato dal raggiungimento di alcuni obiettivi: 17 presenze in gare ufficiali, conquista della qualificazione in Champions, ecc. Il Besiktas ha investito 1,25 milioni per il prestito e dovrà investirne altri 6,5 per il riscatto. Per il serbo un ricco contratto da 3 milioni di euro, il doppio rispetto a quanto percepito a Torino.

La situazione però può precipitare da un momento all’altro. Il Besiktas sta attraversando un brutto momento in termini finanziari, paga gli stipendi con grande ritardo e medita di cedere i pezzi pregiati a gennaio per provare a dare ossigeno alle casse. Pepe, difensore 35enne ex Real, ha rescisso il contratto e ha rinunciato all’ultima mensilità. Secondo Tuttosport, Ljajic non sta trattando la rescissione e ha chiesto di restare almeno fino al termine della stagione ma se la situazione dovesse precipitare il serbo potrebbe essere ‘costretto’ a rescindere con i turchi e a fare ritorno, a gennaio, al Torino (alcuni tifosi sognano il suo ritorno, sperano di vederlo al posto di Zaza) ma al Toro nessuno lo sta aspettando a braccia aperte. Al momento l’ipotesi di un ritorno a gennaio è da escludere. I problemi potrebbero sorgere se il Besiktas non dovesse versare i 6,5 milioni di euro nel caso in cui dovesse scattare l’obbligo di riscatto: in quel caso Cairo potrebbe portare i turchi in tribunale.