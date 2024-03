Lo Monaco sul futuro di Italiano: «Dovesse andare via proverei con Bielsa» - Calcio News 24

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato a Radio Firenze Viola del possibile futuro di Italiano e di un suo sostituto

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato a Radio Firenze Viola del possibile futuro di Italiano e di un suo sostituto. Le sue dichiarazioni:

ITALIANO – «Sarri è un facitore di gioco e Firenze è una buongustaia. Io proverei fare una follia portando Bielsa, allenatore particolare e non a caso lo definiscono Loco ma vive in una dimensione calcio, non ha neanche il telefono».