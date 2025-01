Lo Monaco a Juventusnews24: «Un progetto in ritardo, ma che a breve partirà, Cambiaso? A quelle cifre io farei questo»

Le parole di Pietro Lo Monaco in esclusiva a Juventusnews24.com: «Cambiaso? Ecco cosa farei io al posto di Giuntoli con l’offerta del City»

Pietro Lo Monaco ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com; di seguito un estratto delle sue parole sulla stagione dei bianconeri e sull’offerta del City per Cambiaso.

Qual è il suo bilancio su questi primi mesi di Thiago Motta?

«La Juve è un progetto in ritardo ma che partirà presto. Thiago Motta ha l’unica squadra imbattuta del campionato e questo non è poco, poi le aspettative sul gioco frizzante sono giustamente da Juve. Ma non dimenticate che è anche una rosa profondamente cambiata, dove i dirigenti hanno inciso facendo investimenti corposi da oltre 100 milioni. Ci vuole tempo quando si cambia tanto».

Capitolo mercato: rinuncerebbe a uno come Cambiaso a stagione in corso anche per offerte importanti?

«Se le valutazioni sono quelle che sento me lo caricherei sulle spalle e glielo porterei io in Inghilterra. Cambiaso è un buon giocatore, ma 65 milioni sono un colpo della madonna. Poi però puoi anche fare un’operazione simile, ma devi avere un’alternativa. La mia domanda è: la Juve ce l’ha? Giuntoli penso abbia le carte giuste in mano e se le giocherà con il giusto criterio».

