Atalanta Lookman, a quando il DEBUTTO? I DUBBI di Gasp tra Fiorentina e CHAMPIONS

Lookman è pronto al debutto stagionale: Gasperini lo schiererà subito con la Fiorentina o aspetterà la prima di Champions con l’Arsenal?

L’Atalanta è pronta a ripartire dopo la sosta nazionali determinata ad uscire dai box con decisione in vista anche dell’inizio della Champions League: domenica c’è la Fiorentina a Bergamo, giovedì l’Arsenal in Coppa e Gasperini deve decidere come utilizzare Lookman.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il nigeriano, eroe della finale di Dublino che con la sua tripletta ha regalato alla Dea la sua prima coppa europea, deve ancora fare il suo debutto. Nelle ultime settimane di mercato infatti la suggestione PSG aveva distratto il giocatore e al momento non è ancora sceso in campo. Tornato ieri sera dopo gli impegni della nazionale e in gruppo ad allenarsi soltanto oggi, il tecnico dovrà decidere quindi se impegnarlo subito contro i viola o rimandare il debutto stagionale a giovedì contro i Gunners, sfruttando il suo profilo da giocatore europeo.