Lotito gonfia il petto: «La Lazio dopo la Juve è la squadra che ha vinto più di tutte»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato nel forum del Corriere dello Sport degli anni di presidenza biancoceleste

Nel lungo intervento di Claudio Lotito durante il forum al Corriere dello Sport si è parlato anche degli ultimi anni della Lazio che l’hanno vista trionfare in Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

«Il salto di qualità a livello competitivo? E’ un obiettivo ottenibile. La Lazio dopo la Juve è quella che ha vinto più di tutte le squadre. La Fiorentina non ha vinto neanche un trofeo e il Napoli meno di noi. La politica che abbiamo messo in atto noi, quella di seminare per poi raccogliere, ha bisogno di tempo per portare i suoi frutti. Noi vogliamo vincere per merito e non attraverso scorciatoie»