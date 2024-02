Lotta salvezza: volano Empoli, Genoa e Monza; Sassuolo in crisi

La lotta salvezza è stata al centro del Sabato di Serie A, con tre sfide importanti per stabilire lo stato di salute di alcune delle protagoniste nella corsa a non retrocedere. Ci sono state tre vittorie: Empoli, Genoa e Monza. I toscani hanno superato il Sassuolo e continuano a viaggiare su ritmi da parte sinistra di classifica. Da quando è arrivato Nicola ha una media di 2.0 punti a partita: solo Inter, Atalanta (3.0), Bologna (2.7) e Roma (2.4) hanno fatto di meglio.

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 24, 2024