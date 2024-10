Udinese Cagliari, Lovric: «Partita difficile, ma vogliamo giocarcela alla pari»

Udinese Cagliari, le dichiarazioni del calciatore bianconero di Lovric in vista del match che si disputerà stasera. Le parole

Ai microfoni di DAZN, il giocatore dell’Udinese Lovric, ha rilasciato qualche dichiarazione sul match contro il Cagliari.

LE PAROLE – «Il Cagliari è una squadra molto difficile da affrontare, hanno qualità e sono pericolosi. Sono abili in contropiede, difendono bene compatti. Sarà una partita difficile. Dobbiamo giocare in avanti, con coraggio. Come detto sicuramente sarà difficile, ma in Serie A non ci sono partite facili. Dobbiamo essere attivi, creare, provarci».