Lozano convince il Napoli: si allontana Kouamé

Il Napoli vuole puntare tutto su Lozano del Psv. L’eventuale arrivo del messicano allontanerebbe il colpo Kouamé

Mercato del Napoli in subbuglio. Il club di De Laurentiis non ha bisogno di grandi colpi nell’immediato ma di colpi soprattutto per la prossima stagione. La classe dell’87, quella formata da Mertens, Callejon e Hamsik, potrebbe aver bisogno di una ‘rispolverata’ e il club azzurro sta pensando a una mezza rivoluzione, andando a ingaggiare alcuni tra i giovani più interessanti. Il Napoli ha messo nel mirino Barella del Cagliari per il centrocampo e pensa anche a Hirving Lozano del Psv per rinforzare il pacchetto degli esterni offensivi.

Il messicano, autore di oltre 30 gol in un anno e mezzo in Olanda, prima avventura europea della sua carriera, è il preferito di Giuntoli e, secondo La Gazzetta dello Sport, il suo eventuale arrivo potrebbe allontanare il colpo Kouamé. L’attaccante del Genoa piace agli azzurri ma il club di Preziosi continua a chiedere 30 milioni e il Napoli non vorrebbe spendere quella cifra. Gli azzurri, al momento, parrebbero orientati a investire il loro tempo e anche il loro denaro su Hirving Lozano: il Psv ha chiesto 40 milioni di euro per cedere la sua stella, il Napoli ha risposto con un’offerta di 30, elevabile fino a 35 con bonus, ma nulla di più. L’impressione è che Lozano sarà il primo acquisto per la prossima stagione.