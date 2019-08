Lozano Napoli: incontro in corso tra De Laurentiis e Raiola

Lozano Napoli: incontro in corso nel capoluogo campano tra Aurelio De Laurentiis e Mino Raiola, agente del messicano

Il Napoli fa sul serio per Hirving Lozano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in mattinata sarebbe arrivato in città Mino Raiola.

In questi minuti è in corso un incontro tra l’agente del messicano e Aurelio De Laurentiis. Ore decisive dunque per la trattativa dell’attaccante del PSV, infortunatosi nell’ultima partita contro il Den Haag. Il lieve acciacco non dovrebbe compromettere l’affare. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.