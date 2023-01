L’U de Chile su Osorio: «Molte squadre interessate, ma resta qui»

Le parole del responsabile dell’Universidad de Chile su un possibile trasferimento di Dario Osorio, obiettivo del Milan

Il responsabile dell’area tecnica dell’Universidad de Chile ha parlato ai canali ufficiale del club del futuro di Dario Osorio, obiettivo di calciomercato del Milan.

PAROLE – «Ci sono stati molti interessamenti e molti club stranieri per Dario Osorio, ma la considerazione che noi abbiamo di lui è alta, per il suo valore, per le sue caratteristiche e per il livello che ha mostrato. Non vogliamo che parta per gli obiettivi di quest’anno e noi contiamo su di lui. Lui è contento qui, vuole crescere e migliorare. Quando arriveranno offerte, le valuteremo, ma ora è meglio stia qui ad aiutare il club. Sappiamo che ci sono tante offerte e sappiamo che nel futuro potrebbe averne uno di livello migliore».