Lucas Vazquez Arsenal: come mai Emery lo vuole

L’Arsenal sta cercando di acquistare Lucas Vazquez. Come mai i gunners vogliono l’esterno spagnolo del Real Madrid

Dopo aver acquistato, il Real Madrid deve vendere. Una delle prossime uscite sembra essere quella di Lucas Vazquez, a un passo dall’Arsenal.

Lo spagnolo risponderebbe perfettamente alle esigenze tattiche Unai Emery. I gunners non hanno sostanzialmente ali che ricevono palla in zone defilate dal campo. Proprio per questo, nell’ultima stagione i terzini hanno avuto gravosi compiti nella copertura dell’ampiezza. Vazquez sarebbe, oltre che un giocatore disciplinato tatticamente, un profilo per dare incisività sulle corsie esterne.