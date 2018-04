Lucas Vazquez stuzzica: «Invidiosi delle 8 semifinali del Real Madrid»

Il centrocampista spagnolo, Lucas Vazquez, torna su Real Madrid-Juventus: «Se ne parla più in Spagna che in Italia»

Il rigore al 93° fischiato ai danni della Juventus contro il Real Madrid è destinato a far discutere ancora a lungo. Sempre su questo tema è tornato il centrocampista blanco Lucas Vazquez, protagonista del fallo subito da Benatia. Al termine della partita contro il Malaga, lo spagnolo ha detto: «Era calcio di rigore, molti ne stanno ancora parlando. Ne stanno discutendo più in Spagna che in Italia, ma non c’è alcun dubbio a riguardo».

Poi una velenosa stoccata diretta a tutti quelli che puntano il dito contro la squadra di Zidane: «Per molti è fastidioso vedere le 8 semifinali che abbiamo raggiunto, questo crea invidia. Dobbiamo imparare a conviverci. Ci sono molte persone che gioiscono dei nostri mali». Infine un breve commento sulle parole di Buffon e sul Bayern Monaco, prossimo avversario di Champions: «Buffon? E’ abbastanza maturo da sapere ciò che dice. Bayern? E’ uno dei club più grandi d’Europa, sarà una bellissima partita. James Rodriguez è un amico, ma spero non raggiunga la finale».