Lucca Udinese, muro friulano per l’attaccante bianconero. La decisione in vista di gennaio

Lucca Udinese, è muro contro muro con quella big italiana: i friulani non sembrano aprire a una sua cessione a gennaio ma…

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Lucca, uno degli attaccanti che il calciomercato Udinese ha voluto fare muro sulle varie voci in quel di gennaio: soprattutto visto l’interesse di certe squadre (Juve su tutti).

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport l’Udinese non ha intenzione di lasciarlo partire a stagione in corso ma i contatti tra le parti sono destinati a proseguire. Un segnale di come la Juve voglia provare ad andare fino in fondo.