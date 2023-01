«Mihajlovic sarà sempre con me»

Oggi la sua agenzia gestisce una trentina di giocatori, tra i quali Bonucci, Kean, Scamacca e Dzeko. Alessandro Lucci si è raccontato a Sportweek

IL PRIMO GIOCATORE – «Stefano Olivieri, il mio primo calciatore assistito. Giocava nella Berretti del Giulianova. Era un difensore centrale elegante che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, pur arrivando a giocare nel calcio professionistico. Poi è arrivato Serginho ed è cambiato tutto…».

LA NEW ENTRY – «Giovane, di enorme qualità: sarò protagonista per tanti anni. Ma finché non è fatta, non posso dirle il nome…».

MIHAJLOVIC – «Quando venne a Roma nel 1991 cominciò a vestire Versace. La nostra amicizia fraterna risale a trent’anni fa. Un rapporto profondo. Negli ultimi anni sono stato anche suo consulente. La sua scomparsa è stata un dolore enorme. Sarà sempre presente in ogni momento della mia vita».