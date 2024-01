Lucescu: «L’Inter deve darsi un tono in ambito internazionale»

Mircea Lucescu, ex allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TMW del momento dei nerazzurri nelle ultime stagioni

PAROLE – «Al di là del campionato, l’Inter deve vincere e darsi un tono in ambito internazionale. L’Inter continuerà a dare battaglia per vincere il campionato ma la Champions è più importante. Il torneo si può vincere tutti gli anni. Le squadre che lottano per il titolo non vendono i giocatori. Chi lotta per salvarsi pure: vendono solo quelli a metà classifica. In inverno è così, difficilmente trovi grandi occasioni di mercato».