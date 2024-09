Lucescu: «Inzaghi è il MIGLIOR allenatore in Italia, su Bologna-Shakhtar dico QUESTO»

Le parole di Mircea Lucescu, allenatore, su Simone Inzaghi e il debutto europeo del Bologna. Tutti i dettagli

Mircea Lucescu ha parlato al Corriere dello Sport di Simone Inzaghi e del debutto in Champions League del Bologna.

BOLOGNA-SHAKHTAR – «Se so che lo Shakhtar gioca in Champions League domani a Bologna? Lo so, lo so, e potrei anche essere allo stadio. Mi piacerebbe, essendo in Italia in questi giorni. L’Ucraina è il mio secondo Paese, per tanti motivi. Perché quello che sta succedendo ti unisce, te lo porti dentro, lo vivi con un’emozione indescrivibile, con un’angoscia che non ti abbandona mai. Poi perché quando fai questo mestiere e vinci anche un piccolo villaggio ti sembra il più bello del mondo. Pensa allora come possa vedere io l’Ucraina dove ho vinto sia con lo Shakhtar che con la Dinamo. Che mi hanno dato la forza di restare, nonostante tutto, perché quella non è solo la gente dell’Ucraina, è la mia gente, quelli non sono solo i miei calciatori, sono anche miei figli».

MIGLIORI ALLENATORI – «Per me gli allenatori bravi sono quelli che rimangono tanto tempo in una squadra e allora in questo momento ti dico Simone Inzaghi, che sa fare bene il suo mestiere, sa farsi amare dai propri calciatori e sa anche mantenere sempre i toni bassi e una grande educazione».