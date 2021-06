Luis Alberto sacrificato dalla Lazio: fissato il prezzo per il fantasista

La situazione di Luis Alberto ora pare essere davvero in continua e costante evoluzione: le ultime sullo spagnolo della Lazio

Luis Alberto è stato senza alcun dubbio un pilastro imprescindibile della Lazio di Simone Inzaghi. Maurizio Sarri vorrebbe valutarlo durante il ritiro di Auronzo di Cadore, ma la situazione dello spagnolo appare in costante e continua evoluzione.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, l’ex Liverpool potrebbe infatti essere sacrificato per monetizzare e poi acquistare quei giocatori necessari al 4-3-3 sarriano. Tutto però potrebbe ruotare attorno alle richieste del patron Lotito, che difficilmente potrebbe scendere sotto i circa 40 milioni di euro. Non solo Correa dunque. In casa Lazio si valuta chi può essere il sacrificabile.