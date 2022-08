Luis Alberto Siviglia: cronaca dell’affare arenato

Completamente sfumato l’affare Luis Alberto al Siviglia, ecco cosa c’è dietro al mancato ritorno in Spagna del centrocampista della Lazio

Luis Alberto al Siviglia, cronaca di una affare arenato. Il Corriere dello Sport oggi in edicola si sofferma sui retroscena del mancato ritorno in Spagna del Mago. La Lazio aveva dato l’ok per un’operazione in prestito oneroso (3-4 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 17-18 milioni di euro.

Tuttavia l’esigenza del Siviglia di coprire le partenze del reparto difensivo avrebbero privato Monchi dei fondi necessari a chiudere l’operazione e la carta Oliver Torres come parziale contropartita è stata seccamente rifiutata da Lotito. La mancata partenza di Luis Alberto ha chiuso le porte della Lazio ad Ilic, da tempo indicato da Sarri come rinforzo per la mediana. Il numero 10 resta a Formello dunque e domani per lui si prospetta la terza panchina consecutiva