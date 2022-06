Lukaku Inter, un Big Return che non si era mai visto

Il clamoroso ritorno di Lukaku in maglia Inter quasi una primizia per il club nerazzurro e per le modalità di un trasferimento insospettabile

E alla fine l’incredibile è diventato realtà: Romelu Lukaku sarà di nuovo un giocatore dell’Inter. Il centravanti belga ha vinto la sua battaglia personale, a meno di dodici mesi dalla fuga nottetempo che aveva fatto imbufalire i tifosi del Biscione. Che ora sono pronti a riaccogliere, freddamente in verità, il loro totem, umilmente pentito e con il capo inondato di cenere.

Una vicenda più unica che rara nella storia del calcio, non tanto per il concetto di “ritorno” visto e rivisto in varie forme. Quanto piuttosto per i contorni economici dei trasferimenti, un capolavoro assoluto di Marotta e Ausilio che hanno ceduto a 115 per riottenere il giocatore in “leasing” a una decina di milioni o giù di lì.

Un Big (Rom) Return non granché di moda nel passato nerazzurro, mentre sull’altra sponda del Naviglio tra Ibrahimovic, Shevchenko, Gullit, Kakà e via discorrendo spesso i grandi campioni sono ripassati sul luogo del delitto. E così talvolta è capitato anche in casa Juve, con Buffon e Bonucci recenti casi più eclatanti. Chissà se il Lukaku 2.0 sarà all’altezza della prima versione…