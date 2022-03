Lupo: «Juve in corsa per lo scudetto. Vlahovic un vero campione»

Le parole di Lupo sulla situazione bianconera: da Dybala a Vlahovic, fino al Villarreal

Ecco le parole di Fabio Lupo, direttore sportivo ex Palermo e Venezia, intervistato da JuventusNews24. Ecco le sue parole:

JUVENTUS E L’IMPRESA SCUDETTO – «Ogni squadra deve avere la forza di inseguire l’obiettivo prefissato fino a quando la matematica non la condanna. A maggior ragione in un club come la Juve che ha nel suo DNA la parola vittoria. Certo servono un’impresa e la concomitanza di altri fattori, ma è giusto crederci ancora».

VLAHOVIC – «Su Vlahovic c’è obiettivamente un’attenzione spropositata su tutto ciò che fa o non fa. Io credo che il serbo si stia rivelando un vero campione con ulteriori margini di crescita. Se poi ogni tanto sbaglia una partita ci può stare come per qualsiasi giocatore al mondo».

