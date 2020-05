Lutto in Francia: morto il padre di Victor Osimhen

Lutto nel mondo del calcio: morto il padre di Victor Osimhen, giovane attaccante nigeriano di proprietà del Lille

La Francia è sconvolta per la notizia della morte di Victor Osimhen, giovane attaccante del Lille che in queste ultime settimane ha fatto parlare di sé in ottica calciomercato. Il nigeriano classe ’98 ha perso il padre, come annunciato dal club francese attraverso un comunicato ufficiale.

«Non ho parole per descrivere i miei sentimenti», questo il commento di Osimhen attraverso i social.