Maglia Milan 2021, ecco la nuova divisa rossonera

Il Milan ha presentato la nuova divisa che verrà indossata nella stagione 2021-2022. Classica maglia a righe rossonere, lo sponsor tecnico sarà la Puma. Un video introduttivo è stato diramato sui canali social, ma nei prossimi giorni ci sarà l’evento ufficiale per conoscere il nuovo kit.

