Colpo a parametro zero per il Torino? I granata pensano ad Adam Maher, centrocampista 25enne dell’Az

Nome nuovo per il mercato del Torino: nel mirino c’è Adam Maher. I granata cercano rinforzi di qualità e pensano alla mezzala 25enne di origini marocchine. Il centrocampista olandese, che conta anche 5 presenze nella nazionale maggiore, ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe lasciare l’Az a parametro zero, al termine della stagione. Secondo Tuttosport, i granata avrebbero messo gli occhi addosso al centrocampista olandese, premiato come talento emergente del campionato nel 2012, al momento del suo sbarco in Eredivisie.

Carriera altalenante per Maher che dopo l’Az aveva tentato fortuna nel Psv, prima di trasferirsi in Turchia. Poi il rientro in Olanda tra Psv, Twente e Az. Il Toro ha inviato i suoi osservatori a visionare il giocatore lo scorso 22 dicembre nel match tra Az e Psv (sconfitta per 3-1, il centrocampista è rimasto in campo per tutta la gara). Le relazioni sono positive e il Toro sta valutando l’ipotesi di ingaggiare il centrocampista, portandolo alla corte di Walter Mazzarri a fine anno, visto che i granata devono coprire il vuoto lasciato dal passaggio di Soriano al Bologna. Nel mirino c’è sempre Pereyra del Watford ma Maher può rappresentare un’alternativa importante ma non è detto che il Toro non decida di affondare il colpo per entrambi.