Mahrez: «Felici di essere in finale. Real Madrid o Chelsea? Dico...»

Riyad Mahrez, attaccante del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il PSG

Riyad Mahrez, attaccante del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il PSG. Le sue dichiarazioni ai microfoni di BT Sport.

«Siamo davvero felici di aver raggiunto questo obiettivo, abbiamo lavorato molto sodo per arrivare a questo punto e credo che abbiamo fatto la differenza. È stata una stagione molto buona però dobbiamo continuare perché siamo solo in finale che è la partita più importante. Chi in finale? Non lo so. Chelsea e Real Madrid sono due ottime squadre. Ci godremo la serata e poi domani guarderemo la partita».