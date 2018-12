Mai così Dybala, la Juve si gode la Joya in attesa del Derby

Solo Messi e Lewandowski hanno segnato più di lui nei gironi Champions, Dybala adesso cerca gol anche in Serie A

E’ decisamente un nuovo Paulo Dybala quello ammirato nella stagione 2018/2019 in Champions League. La Joya bianconera sta trascinando con i suoi gol la Juventus in questa prima fase di stagione e adesso mette nel mirino il derby di campionato contro il Torino. L’arrivo di Cristiano Ronaldo in estate, se da un lato gli ha tolto un po’ di spazio nel reparto offensivo, dall’altro gli ha dato ulteriori stimoli tramutati in gol e prestazioni. In attesa che CR7 inverta la rotta in Champions dopo un gol realizzato nella fase a gironi, l’Europa è stata fin qui la casa di Dybala. Gli si chiedeva un miglioramento a livello europeo e maggiore efficacia, l’ex Palermo ha convinto tutti segnando cinque gol in cinque partite e trascinando la Juve agli ottavi.

Mai l’argentino aveva realizzato così tanti gol in coppa e potrebbero essere stati di più considerando che nella prima gara a Valencia era rimasto in panchina. Superato il suo record in campo continentale, le 4 reti realizzate nella stagione 2016/2017, ed è al terzo posto nella classifica dei marcatori stagionali della Champions. Solo Lionel Messi e Robert Lewandowski, per citarne due non proprio scarsi, hanno fatto meglio di lui nella fase a gironi. E adesso in campionato arriva il derby della Mole contro il Torino, squadra a cui Dybala ha già segnato ben 4 volte in 12 incontri.