Maldini: «Orgoglioso di giocare per la Nazionale. Vedere le foto di nonno e papà a Coverciano...»

Le parole di Daniel Maldini, attaccante del Monza, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua prima convocazione in Nazionale

Daniel Maldini, attaccante del Monza ed ex Milan, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa a Coverciano vista la sua prima convocazione in Nazionale.

LE PAROLE – «Sono molto orgoglioso di essere qui. Ho sentito le parole del mister e fanno molto piacere. Oggi inizio ad allenarmi in gruppo e spero di far vedere delle cose buone. Fa sempre piacere essere chiamato qui. La mia famiglia mi è sempre stata vicina, abbiamo parlato poco di questa convocazione e più di altro come facciamo sempre. Mi fa un bell’effetto entrare qui e vedere foto di mio papà e mio nonno. Sono concentrato sul mio ritiro qui. Vivo giornata dopo giornata. Sul possibile ritorno al Milan non ci sto pensando, tutto è possibile ma penso a fare bene e poi si vedrà alla fine dell’anno. Col tempo inizi a capire un po’ di cose e inizi a capire che il parere degli altri può essere positivo o negativo, ma devi proseguire per la tua strada. Il tempo come in tutte le cose ti aiuta a capire tanti aspetti».