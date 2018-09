Paolo Maldini ha parlato dell’Europa League, del Milan, della mentalità vincente e della Juventus. Ecco le parole del dirigente rossonero

Il Milan punta l’Europa League. L’esordio contro il Dudelange non è stato indimenticabile ma i rossoneri hanno ottenuto 3 punti e questo, come sottolineato da Rino Gattuso dopo la sfida in terra lussemburghese, è l’aspetto più importante. Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato a Sky Sport delle ambizioni rossonere: «Teniamo tanto a questa competizione, non l’abbiamo mai vinta e poi giocarla serve ad acquisi­re la mentalità vincente che ha sempre contraddistinto questa squadra».

Ancora Paolo Maldini: «Stiamo co­struendo qualcosa di importante: in questa fase c’è difficol­tà di lettura del momento, è ti­pico di una squadra giovane. Bisogna imparare anche dalla Juve, saper tenere duro per poi far valere le proprie qualità. Qui tanti ragazzi hanno carat­ teristiche ancora inespresse, forse per un’eccessiva timidez­za di fronte a un club come il Milan. Io e Leo stiamo cercando di trasmettere quei valori che dobbiamo tornare ad avere».