Maldini svela: «Ibrahimovic ha il rinnovo automatico col Milan in Champions. Su Rangnick…»

Paolo Maldini ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Fiorentina

Paolo Maldini ha parlato di Zlatan Ibrahimovic dopo il pareggio del Franchi contro la Fiorentina. Le sue parole.

IBRAHIMOVIC – «Per Ibrahimovic c’è un contratto di sei mesi con una clausola di rinnovo automatico in caso arrivassimo in Champions League, sennò naturalmente ci metteremo al tavolo con lui. Con Ibra è un discorso personale in cui ci deve essere sempre un dialogo aperto, e questo dialogo c’è, altrimenti non sarebbe arrivato».

RANGNICK – «Su Rangnick ho risposto da direttore dell’area tecnica, non ho mai contattato Rangnick e quindi Rangnick non è un profilo adatto per la nostra squadra secondo la mia visione. Io rispondo per quello che so e per quello che faccio“»