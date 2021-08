Malumore Ronaldo: la Juve ora non è più abbastanza

Cristiano Ronaldo è un giallo? Malumore CR7, il futuro in dieci giorni. La stella portoghese non ha preso parte alla gara di ieri

No, Cristiano Ronaldo non ha preso parte all’ultima amichevole contro l’Under 23 per svolgere lavoro personalizzato. Non era l’unico, ma la sua assenza fa più rumore. Il suo futuro, nonostante la Juventus appaia tranquilla, resterà nebuloso per i prossimi 10 giorni, fino al termine della sessione di mercato.

Secondo La Gazzetta dello Sport Cristiano vorrebbe andarsene ma non ha avuto offerte concrete e al momento non c’è sentore che possano arrivare da qui a fine agosto: questo aumenta il suo malumore. Ronaldo si sente ancora una star e vorrebbe una squadra costruita intorno a lui e più alla sua altezza, che possa ambire a vincere la Champions.

