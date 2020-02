Man City, Soriano: «Dalla UEFA accuse false, lo proveremo» – VIDEO

Ferran Soriano, ad del Manchester City, ha parlato della squalifica comminata dalla UEFA ai Citizen. Le sue parole

L’amministratore delegato del Manchester City, Ferran Soriano, ha parlato della squalifica comminata dalla UEFA ai Citizen per le violazioni ai regolamento del Fair Play Finanziario. Ecco cosa ha detto il dirigente alla tv ufficiale del club.

«La cosa più importante che devo dire oggi è che le accuse non sono vere. Semplicemente non sono vere. Il proprietario non ha messo soldi in questo club che non siano stati correttamente dichiarati. Siamo una squadra di calcio sostenibile, siamo redditizi, non abbiamo debiti, i nostri conti sono stati esaminati molte volte, dai revisori dei conti, dai regolatori, dagli investitori e questo è perfettamente chiaro».