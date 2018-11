Sergio Aguero sta sfoggiando da qualche settimana una nuova capigliatura. L’attaccante del Manchester City, 11 gol in questa stagione in tutte le competizioni, si è tinto i capelli di un acceso biondo platino prima del match contro il Manchester United. Il motivo? Il Kun l’ha spiegato oggi su Sky Sports, parlando anche di Penna Bianca Ravanelli: «Mi sono fatto questa acconciatura per una scommessa con mio fratello. Mi ha sfidato, mi disse ‘non hai il coraggio di farlo prima della sfida con lo United’. E io l’ho fatto. A mio figlio piace, quindi sono felice. E poi sono migliore di Ravanelli! Sono più bello no? Mi piace davvero».

💬| Sergio has revealed why he dyed his hair silver before the Manchester derby. ❄️

“[My brother] challenged me, ‘don’t you dare do it before the game against United’, and I did it. My son likes it and is happy.” pic.twitter.com/JnHEAw8Bb9

— Sergio Aguero (@igniteAguero) November 23, 2018