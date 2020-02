Il Manchester City ancora nei guai: la UEFA potrebbe indagare anche sulle ultime tre stagioni dei Citizens

Non finiscono i guai per il Manchester City dopo l’esclusione dalle competizioni europee per i prossimi due anni. Secondo quanto riportato dal Guardian, la UEFA potrebbe avviare nuove indagini per fare chiarezza sulle ultime tre stagioni dei Citizens.

L’attuale squalifica è inerente al quadriennio 2012-2016, dovuta ad alcune sponsorizzazioni ritoccate da parte dello sceicco Mansour.