Manchester City, Guardiola: «Stiamo battendo tutti i record, ma al contrario…»

Le parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, sul momento di crisi degli inglesi dopo l’ennesima sconfitta. I dettagli

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista di Manchester City-Everton.

NUOVI OBIETTIVI – «Abbiamo perso, ora pensiamo all’Everton e non molto più a lungo. Abbiamo perso un’altra partita e bisogna pensare a cosa fare dopo aver vinto. Sono qui per dare la mia risposta, ma non ho una difesa, ho detto che quando perdi tante partite è un business e devi vincere».

RECORD NEGATIVI – «Questa squadra è stata costante per tanto tempo e abbiamo battuto tutti i record, ora siamo dall’altra parte e questa è la verità. Dobbiamo trovare un modo. per uscirne. Siamo in quella posizione, a volte è tutto più difficile ma i giocatori devono dire ‘ok, ci proveremo’. Alla fine è solo un gioco. Puoi vincere partite, perdere partite, essere lo stesso, cambiare le cose, ma è solo un gioco».

PERIODO NERO – «Certo che ci sono altre ragioni. Subiamo i gol che non subivamo in passato, non segniamo i gol che facevamo in passato. Il calcio non è solo fatto di una ragione. Ci sono molti piccoli fattori. La scorsa stagione abbiamo vinto la Premier League, ma oggi siamo venuti qui e abbiamo perso. Dobbiamo pensare positivo e ho una fiducia incredibile nei ragazzi. Alcuni di loro hanno un orgoglio incredibile e la voglia giusta di farcela. Dobbiamo trovare un modo, passo dopo passo, prima o poi per trovare la via del ritorno».