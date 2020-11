Manchester City, Guardiola e il rammarico Liverpool: «Quel rigore…»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Liverpool in Premier League

«Loro hanno iniziato bene, abbiamo concesso un rigore come con il Leicester. È stata una partita difficile, nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni più nitide, ma penso che il pareggio sia il risultato più giusto. Non è facile difendere contro di loro: solitamente ne hanno tre in attacco, oggi addirittura quattro. Sfortunatamente abbiamo sbagliato un rigore: se non approfitti di queste occasioni contro una squadra contro il Liverpool, diventa tutto più difficile».