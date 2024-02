Manchester City, Guardiola: «Futuro De Bruyne? Mi piacerebbe...»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Kevin De Bruyne

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Kevin De Bruyne. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La domanda dovreste farla a lui, a me piacerebbe che rimanesse ma non lo so. Sento e leggo delle voci ma non so se c’è un’offerta e se l’Arabia Saudita lo vuole. Mi piacerebbe averlo ancora, ma a ognuno il suo».