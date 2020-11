Manchester City, Guardiola: «Il calcio non è più speciale» – VIDEO

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa dopo il 5-0 in campionato contro il Burnley

«Il problema è che i giocatori perdono la gioia di giocare a calcio. Prima era bello giocare una o due volte alla settimana con gli spettatori. Adesso si gioca sempre, ogni tre giorni e poi via un’altra gara. Non ci fermiamo. C’è il Porto adesso, andremo a giocare per vincere ma poi subito ci sarà il Fulham».