Manchester City, Guardiola: «Importante il ritorno di Aguero»

Pep Guardiola parla del ritorno di Sergio Aguero dopo la lunga assenza: l’argentino c’è nella super sfida di Premier League con l’Arsenal

Pep Guardiola, a pochi minuti dall’inizio della sfida con l’Arsenal, ha parlato del recupero di Sergio Aguero. Ecco le sue dichiarazioni sul ritorno in campo dell’attaccante argentino del City.

«E’ importante che Sergio sia tornato a disposizione dopo tanto tempo, non sappiamo quanto potrà resistere in campo ma è meglio schierarlo titolare piuttosto che inserirlo a gara in corso».