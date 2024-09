Manchester City, Guardiola ESALTA Haaland: «È una forza INARRESTABILE, NESSUN difensore al Mondo può FERMARLO»

Le parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, sulle prestazioni di Erling Haaland

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa dopo l’ultima tripletta di Erling Haaland in Premier League.

LE PAROLE – «Erling è inarrestabile, non c’è nessun difensore centrale, nemmeno con una pistola, che possa fermarlo. Sta giocando molto meglio in tutto. I dettagli, resta 20 minuti o mezz’ora dopo le sessioni di allenamento. La scorsa stagione non è sceso in campo neanche una volta perché non si sentiva bene, era stanco e aveva dei problemi. Era lì fino alla fine, è molto intelligente. Ha bisogno della squadra e ciò di cui ha bisogno è che la squadra gli dia più palle nel terzo finale. Con Rico, Kevin, Gundogan, McAtee, creeremo queste situazioni perché sono davvero bravi in ​​spazi ristretti. Abbiamo bisogno di giocatori con i cross, non siamo ancora così scaltri ma stiamo migliorando. Erling segna sempre gol ed è quello che deve fare. Siamo contenti per un’altra tripletta, per la qualità delle conclusioni ma è stato coinvolto nella partita oggi. Non ha perso una palla e ha giocato in modo incredibile, non solo con la palla ma anche in difesa e in attacco. Ha fatto un passaggio in più. Sono davvero contento per lui, ma ora la pre-stagione è ufficialmente finita e con la pausa nazionale inizia la vera stagione, quindi vedremo come si riprenderà da questo numero di partite».