Manchester City, Guardiola: «Se non avremo fame, non passeremo contro il Real Madrid»

Pep Guardiola ha parlato della sfida in Champions League contro il Real Madrid

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid.

FAME – «Se i giocatori non avranno fame, avremo più di un problema. Non passeremo. Bisognerà fare qualcosa di speciale. Conoscono il Real Madrid e la qualità che hanno in tutti gli aspetti. I giocatori conoscono la competizione europea, hanno visto le ultime finali della Champions League quando il Real Madrid c’era. Non c’è bisogno che io dica loro altro. Non vincerà la tattica, ma l’energia e la passione che abbiamo dentro, il club, i giocatori, tutti noi. Questo ci darà l’opportunità di passare, niente altro».