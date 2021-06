Manchester City: l’erede di Aguero potrebbe essere un ex Milan

Il Manchester City di Guardiola starebbe pensando ad André Silva per sostituire Aguero: ecco la situazione

Secondo quanto riportato da Sport Bild, il Manchester City sarebbe alla ricerca di un sostituto di Aguero, trasferitosi a parametro zero al Barcellona.

Tra i nomi in lizza per sostituire l’attaccante argentino ci sarebbe anche quello di André Silva. Il portoghese è attualmente in forza all’Eintracht Francoforte e ha collezionato ben collezionato 45 gol in 71 presenze. Guardiola avrebbe già avviato i contatti con il procuratore Jorge Mendes. Il club tedesco però non ha intenzione di privarsi del suo attaccante, ex rossonero, per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro.

