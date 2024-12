Manchester United, crollo in casa contro il Bournemouth: Amorim sprofonda in classifica

Le ultime sui risultati del Manchester United di Ruben Amorim dopo la sconfitta casalinga contro il Bournemouth. I dettagli

Crollo clamoroso del Manchester United che in casa cede per 3-0 contro il Bournemouth. Gli ospiti si pingono ad Old Trafford con due vecchie conoscenze del nostro campionato come l’ex Juve Huijsen e Kluivert.

Per i Red Devils si tratta della quarta sconfitta in nove partite della gestione targata da Ruben Amorim. Risultati che fanno sprofondare il club di Manchester al 13esimo posto in classifica in Premier League.